Британский Dragon в Черном море. Состоялись совместные учения моряков из Украины и стран НАТО

Украинские военные моряки провели совместные учения вместе с коллегами стран НАТО на эсминце "Dragon" Королевских Военно-Морских Сил Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Операторы-разведчики 73 морского центра специальных операций им. кошевого атамана Антона Головатого отрабатывали абордажные действия на эсминце, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистка судна.

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"Совместные учения проводятся в рамках учебно-тренировочной операции "ОРБИТАЛ" – "Развитие партнерства – Украина", – говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 7 октября, в порт Одессы зашел эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35. В план визита входит проведение протокольной встречи между делегациями ВМС ВС Украины двух стран и совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца.