В порт Одессы зашел британский эсминец Dragon

В порт Одессы зашел британский эсминец Dragon

Фото: Думская

На обоих бортах носовой части корабля изображен национальный символ Уэльса  – красный валлийский дракон.

В среду, 7 октября, в порт Одессы зашел эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35. В открытом море боевой корабль встречал катер ВМС Украины "Старобельск".

 Об этом сообщает Думская.

Британский эсминец Dragon

HMS Dragon посетил Одессу после трехнедельного патрулирования в составе многонациональной эскадры, которая действует у побережья Сирии. В Черное море он вошел поздним вечером 4 октября.

Эсминец HMS Dragon является четвертым кораблем из шести класса Daring, тип 45. На обоих бортах его носовой части изображен национальный символ Уэльса  – красный валлийский дракон.

Британский эсминец Dragon

Водоизмещение корабля  – 8500 тонн, длина  – 152 метра, ширина  – 21, осадка  – более семи метров. Вооружен 114-мм орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет "Гарпун", зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами. Есть также система противолодочной защиты. Максимальная скорость более 30 узлов, экипаж от 190 до 235 человек. Авиационное вооружение  – один-два вертолета Lynx, либо один вертолет Merlin.

Британский эсминец Dragon
Британский эсминец Dragon
Британский эсминец Dragon
Британский эсминец Dragon
Британский эсминец Dragon

Британский эсминец Dragon

Напомним, патрульный катер украинских ВМС "Старобельск" и эсминец ВМС США "Рузвельт" провели в Черном море совместные тренировки типа PASSEX.