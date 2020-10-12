Начали действовать новые карантинные зоны: в "красной" оказались Сумы и Канев

С понедельника, 12 октября в Украине начинает действовать новое эпидемическое зонирование, по которому город Киев вернулся из "желтой" в "оранжевую" зону. К "красной" зоне отнесли два города Канев, Черкасской области и город Сумы.

Такое решение приняла госкомиссия по чрезвычайным ситуациям. Более подробная информация опубликована на Telegram-канале министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова.

В этих двух городах "опасной" зоны регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении, а также посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. Кроме того, в Каневе и Сумах полностью запретили посещение учебных заведений, социальных центров, а также работу учреждений культуры, кинотеатров, общепитов, ТРЦ и спортзалов.

Разрешение на работу оставили банкам, почтовым отделениям, магазинам бытовой химии и продмагам, а также аптекам, заправкам и службам доставки еды.

Карта: Тelegram / Олег Немчинов

В "оранжевую" зону, согласно новому распределению, попали следующие областные центры: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов. В "желтой" оказались города Херсон и Запорожье.

Как сообщается на странице Немчинова, такие эпидемические уровни устанавливаются сроком на 14 дней, то есть до понедельника, 26 октября.

Напомним, по состоянию на понедельник, 12 октября, в Украине зафиксировано 4 420 новых случаев коронавируса за сутки. Больше всего новых случаев инфицирования было зафиксировано в Харьковской (741), Сумской (418), Хмельницкой (219), Одесской (338) областях, в Киеве (196).