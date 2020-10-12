Статистика коронавируса в Украине на 12 октября: умерли уже более пяти тысяч

С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 265 454 человека. Умерли от инфекции 5 015 человек. За сутки скончались 43 человека.

По состоянию 12 октября, в Украине заразились коронавирусом 4 420 человек (сутками ранее – 4 768). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 265 454 человека. Выздоровели уже 114 410 человек, в том числе 903 – за прошлые сутки.

Умерли от инфекции 5 015 человек. За сутки скончались 43 человека.

Продолжают болеть 146 029 пациентов.

Больше всего инфицированных зафиксировали в Харьковской области – 741 и в Сумской областях – 418.

Динамика эпидемии по регионам:

Винницкая область – 7637 (+68 новых заболевших);

Волынская область – 9791 (146);

Днепропетровская область – 8967 (186);

Донецкая область – 5699 (50);

Житомирская область – 8464 (138);

Закарпатская область – 10 935 (85);

Запорожская область – 5589 (128);

Ивано-Франковская область – 15 379 (182);

Киев – 27 693 (196);

Киевская область – 11 309 (213);

Кировоградская область – 1325 (21);

Луганская область – 1852 (26);

Львовская область – 22 788 (200);

Николаевская область – 4708 (162);

Одесская область – 16 770 (165);

Полтавская область – 4621 (244);

Ровенская область – 14 696 (203);

Сумская область – 7280 (418);

Тернопольская область – 15 992 (194);

Харьковская область – 25 186 (741);

Херсонская область – 1985 (93);

Хмельницкая область – 8792 (219);

Черкасская область – 5668 (70);

Черновицкая область – 16 488 (169);

Черниговская область – 5621 (103).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 10 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 23,6% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 28446. Было проведено 26881 ПЦР-тестирований.

Напомним, в Украине обновили карантинные зоны по эпидемической ситуации в регионах. Киев вернулся в "оранжевую зону". В "красную зону" карантина попали Канев и Сумы.