Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 12 октября: умерли уже более пяти тысяч

Статистика коронавируса в Украине на 12 октября: умерли уже более пяти т...

Фото: ZIK

С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 265 454 человека. Умерли от инфекции 5 015 человек. За сутки скончались 43 человека.

По состоянию 12 октября, в Украине заразились коронавирусом 4 420 человек (сутками ранее – 4 768). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 265 454 человека. Выздоровели уже 114 410 человек, в том числе 903 – за прошлые сутки.

Умерли от инфекции 5 015 человек. За сутки скончались 43 человека.

Продолжают болеть 146 029 пациентов. 

Больше всего инфицированных зафиксировали в Харьковской области – 741 и в Сумской областях – 418.

Динамика эпидемии по регионам:

  • Винницкая область – 7637 (+68 новых заболевших);
  • Волынская область – 9791 (146);
  • Днепропетровская область – 8967 (186);
  • Донецкая область – 5699 (50);
  • Житомирская область – 8464 (138);
  • Закарпатская область – 10 935 (85);
  • Запорожская область – 5589 (128);
  • Ивано-Франковская область – 15 379 (182);
  • Киев – 27 693 (196);
  • Киевская область – 11 309 (213);
  • Кировоградская область – 1325 (21);
  • Луганская область – 1852 (26);
  • Львовская область – 22 788 (200);
  • Николаевская область – 4708 (162);
  • Одесская область – 16 770 (165);
  • Полтавская область – 4621 (244);
  • Ровенская область – 14 696 (203);
  • Сумская область – 7280 (418);
  • Тернопольская область – 15 992 (194);
  • Харьковская область – 25 186 (741);
  • Херсонская область – 1985 (93);
  • Хмельницкая область – 8792 (219);
  • Черкасская область – 5668 (70);
  • Черновицкая область – 16 488 (169);
  • Черниговская область – 5621 (103).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 10 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 23,6% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 28446. Было проведено 26881 ПЦР-тестирований.

Напомним, в Украине обновили карантинные зоны по эпидемической ситуации в регионах. Киев вернулся в "оранжевую зону". В "красную зону" карантина попали Канев и Сумы.