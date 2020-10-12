Из лимана в открытое море выпустили миллионы мальков пеленгаса
Мальки пеленгаса вышли из Молочного лимана в открытое море. Это значит, что лиман впервые за много лет благополучно выполнил свою функцию "роддома и детского сада" для пеленгаса.
Об этом на своей странице в Facebook написал директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик. По состоянию на 12-е октября, на территории лимана в воде находятся миллионы мальков.
На видео, которое предоставил один из местных рыбаков, видно, что водоем даже потемнел от большого количества малька.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
По словам Воловика, мало того, что маточное поголовье зайдет в лиман, надо чтобы там рыба отнерестилась, пишет сайт "Местные вести".
"Когда наступает похолодание, мальки выходят в море, где более теплая вода... Рыбки идут вдоль побережья по часовой стрелке до Мариуполя, дальше в Черное море и доходят до Средиземного моря. Конечно, выживают далеко не все. Обычно гибнет две трети стада", – сказал он.
Но даже при таких условиях, по мнению директора природного парка, уже в следующем году в Азовском море будет официально разрешен вылов пеленгаса. По его прогнозам, выловить можно будет 2 000 тонн рыбы
Ранее сообщалось, что в водохранилищах Днепра морская рыба-игла и мелкая медуза стали привычными обитателями.