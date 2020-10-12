Из лимана в открытое море выпустили миллионы мальков пеленгаса

Мальки пеленгаса вышли из Молочного лимана в открытое море. Это значит, что лиман впервые за много лет благополучно выполнил свою функцию "роддома и детского сада" для пеленгаса.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик. По состоянию на 12-е октября, на территории лимана в воде находятся миллионы мальков.

На видео, которое предоставил один из местных рыбаков, видно, что водоем даже потемнел от большого количества малька.

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

По словам Воловика, мало того, что маточное поголовье зайдет в лиман, надо чтобы там рыба отнерестилась, пишет сайт "Местные вести".

"Когда наступает похолодание, мальки выходят в море, где более теплая вода... Рыбки идут вдоль побережья по часовой стрелке до Мариуполя, дальше в Черное море и доходят до Средиземного моря. Конечно, выживают далеко не все. Обычно гибнет две трети стада", – сказал он.

Но даже при таких условиях, по мнению директора природного парка, уже в следующем году в Азовском море будет официально разрешен вылов пеленгаса. По его прогнозам, выловить можно будет 2 000 тонн рыбы

Ранее сообщалось, что в водохранилищах Днепра морская рыба-игла и мелкая медуза стали привычными обитателями.