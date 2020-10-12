Ситуация в "красных" Сумах: патрули будут штрафовать, предприниматели бастуют, школы закрыли

В понедельник, 12 октября, на площади Независимости в Сумах предприниматели протестовали против карантинных ограничений в связи с попаданием города в "красную" зону.

К протестующим выходили мэр Сум Александр Лысенко и управляющая делами горисполкома Юлия Павлик, сообщает местное издание "Сумські дебати". Чиновники рассказали, что на заседании городского совета должны рассмотреть вопрос о запрете работы ресторанов, кафе, салонов красоты, магазинов, спортзалов и других заведений.

Назначенное на 12 число заседание исполкома по состоянию на конец рабочего дня так и не состоялось. Как рассказали местному изданию "Sumy.Today" в пресс-службе мэрии, оно было перенесено.

До этого предприниматели уже дважды выходили на митинги в субботу и воскресенье. В воскресение, 11 октября горисполком Сум принял решение пока что не запрещать им работать, но уже закрыл учебные заведения.

Как отмечается в видео, опубликованном в понедельник Telegram-каналом PavlovskyNews, в областном центре будут курсировать 30 мобильных групп, в которые войдут нацгвардейцы, представители госпотребслужбы и горсовета. Причем эти бригады будут иметь полномочия штрафовать людей, которые окажутся без масок.

Мэр Сум Александр Лысенко в Facebook утром в понедельник подтвердил, что за соблюдением мер безопасности будут следить "контрольные мобильные группы".

"В городе будут работать 30 контрольных мобильных групп, которые будут следить за соблюдением всех ограничений – массового масочного режима, режима работы предприятий, учреждений культуры и питания, фитнес-центров и другого бизнеса. При выявлении нарушений – составление протоколов и закрытия", – написал городской голова.

Как сообщили в Сумской полиции, в понедельник во время онлайн-трансляции заседания городских чиновников с мэром Лысенко, за прошлую неделю было составлено 4 админпротокола о нарушении карантинных мер.

Напомним, по новому карантинному зонированию, которое приняли в Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям в пятницу, с понедельника, 12 октября, Сумы и Канев попали в "красную" зону, на жителей которой накладывается ряд строгих ограничений.

В частности, в этих двух городах "опасной" зоны запретили регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров городским электротранспортом, а также автобусным и железнодорожным транспортом. Также запрещена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. Кроме того, в Сумах и в Каневе полностью запретили посещение учебных заведений, социальных центров, а также работу учреждений культуры, кинотеатров, общепитов, ТРЦ и спортзалов.

По состоянию на понедельник, 12 октября, в Украине зафиксировано 4 420 новых случаев коронавируса за сутки. Больше всего новых случаев инфицирования было зафиксировано в Харьковской (741), Сумской (418), Хмельницкой (219), Одесской (338) областях, в Киеве (196).