Украинские ученые прогнозируют суточный прирост больных COVID-19 до почти 8 000

В ближайшее время суточный прирост больных коронавирусом в Украине может достичь 7 800 случаев.

Такие данные приводят ученые КПИ имени Игоря Сикорского.

Согласно обнародованным данным, загруженность коек приближается к 40%, а если брать во внимание подозрительные и подтвержденные случаи, этот показатель достигает почти 60%.

"Выполненное прогнозное моделирование с использованием метода сходства в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN) показывает, что на временном отрезке (11.10.20-23.10.20) количество новых выявленных больных может колебаться в диапазоне 4500-7800 человек в сутки", – говорится в заявлении.

Эпидемическая ситуация в регионах стремительно ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения, говорят ученые.

По их словам, за последние 1,5 месяца количество областей, которые были в зеленой зоне, сократилось с 13 до 2.

В свою очередь ВОЗ прогнозирует до 9 тысяч больных COVID-19 в Украине ежедневно.

Ранее глава Минздрава заявил, что из действующих сейчас в Украине 37 тысяч больничных коек, на данный момент занята уже 21 тысяча. При переводе в проценты заполненность койко-мест составляет 56,8%. А за неделю количество пневмоний увеличилось в 5 раз по сравнению с недельной заболеваемостью в июле.