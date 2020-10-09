Больницы заполнены уже на 57%. Эпидемия Covid-19 в Украине грозит выйти из-под контроля, - МОЗ

Несмотря на то, что все заведения открыты и работают, ситуация в стране критическая.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов под угрозой самых тяжелых последствий, включая смерть, призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры. Чиновник напомнил, что весной в соцсетях ходили флешмобы по поддержке медиков, и подчеркнул, что сейчас ситуация значительно хуже.

В своем видеообращении, опубликованном на Facebook в четверг, 8 октября Степанов отмечает, что на сегодняшний день страны запада заходят на второй цикл "локдауна" и Украине тоже следовало бы. Однако она, по словам министра, не может себе этого позволить, поскольку для ее экономики новый тотальный карантин "станет катастрофой".

Глава Минздрава заявил, что из действующих сейчас в Украине 37 тысяч больничных коек, на данный момент занята уже 21 тысяча. При переводе в проценты заполненность койко-мест составляет 56,8%. Напомним, в последних числах сентября этот показатель равнялся 50,8%, а в начале сентября – составлял всего 44%.

"Если мы и в дальнейшем будем игнорировать правила противоэпидемической безопасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам, независимо от статуса или должности, призываю всех: носите маски, следуйте социальной дистанции, используйте антисептики и мойте руки", – сообщил глава МОЗ.

По словам министра, Украина "начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных ковид". Страна готовится к тому, что наявных мест в стационарах может не хватить чтобы всех разместить.

"Ситуация серьезнее, чем когда-либо с начала эпидемии. На кону – ваша жизнь и жизнь ваших близких", – отметил Степанов.

Видео: Facebook / Maksym.stepanov.official

Министр напомнил, что весной этого года в соцсетях были популярны флешмобы по поддержке медиков, и подчеркнул, что "сейчас ситуация значительно хуже", а врачи "гораздо больше нуждаются в поддержке".

"Речь идет не об флешмобах. А о нашем ответственном отношении к правилам безопасности, чтобы замедлить распространение заболевания, чем уменьшить нагрузку на больницы и медиков", – отметил министр.

Также Степанов обратился к тем, кто "играет в политику" в эти предвыборные дни: "На кону жизни людей, думайте об этом каждый раз, когда устраиваете концерты или другие массовые пиар-акции".

Напомним, на брифинге в четверг, 8 октября министр Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине вводиться не будет, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в последние дни.