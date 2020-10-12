Украина с помощью Великобритании планирует построить две новые военно-морские базы, – ОП

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что подписанный в Лондоне "Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах" открывает возможность для переговоров о привлечении британских специалистов для строительства в Украине новых военно-морских баз: на Азовском и на Черном морях.

Об этом он сказал в интервью изданию Интерфакс-Украина.

По словам Жовквы, документ не обязывает стороны к чему-либо, но подтверждает готовность к диалогу. Это будут не британские базы, а именно украинские военно-морские базы, построенные с привлечением специалистов из Великобритании.

"Украина нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз. И подчеркну, не британская военно-морская база будет размещена в Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов. Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз. Нужно обработать британский опыт, не повторять их ошибки. У нас другая ситуация, не такие военно-морские способности как в Великобритании, но у нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна – на Азовском“, – пояснил Жовква.

Он добавил, что в Лондоне президенту Зеленскому демонстрировали информацию о возможностях британских компаний, а также обсуждались конкретные сроки строительства баз.

"Никаких количественных показателей, цифр нет в меморандуме. Есть цифра 1,25 млрд фунтов стерлингов – это тот кредитный объем, который может быть предоставлен британской стороной на строительство таких компонентов. В ближайшие месяцы будут идти интенсивные переговоры", – подчеркнул Жовква.

Напомним, во время визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу главой МИ-6 Ричардом Муром, которую британцы и украинцы не стали афишировать.