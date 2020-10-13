Статистика коронавируса в Украине на 13 октября: более ста человек скончались
По состоянию 13 октября, в Украине заразились коронавирусом 5 133 человека (сутками ранее – 4 420). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 270 587 человек. Выздоровели уже 116 562 человека, в том числе 2152 – за прошлые сутки.
Умерли от инфекции 5 122 человека. За сутки скончались 107 человек.
Продолжают болеть 148 903 пациента.
Больше всего инфицированных зафиксировали в Харьковской области (+439), Львовской области (+341), Киеве (+397), Днепропетровской области (+305), Полтавской области (+285).
Динамика эпидемии по регионам:
- Винницкая область – 7726 (+89 новых заболевших);
- Волынская область – 9955 (164);
- Днепропетровская область – 9272 (305);
- Донецкая область – 5961 (262);
- Житомирская область – 8661 (197);
- Закарпатская область – 11042 (107);
- Запорожская область – 5762 (173);
- Ивано-Франковская область – 15580 (201);
- Киев – 28 090 (397);
- Киевская область – 11 525 (216);
- Кировоградская область – 1355 (30);
- Луганская область – 1917 (65);
- Львовская область – 23 129 (341);
- Николаевская область – 4867 (159);
- Одесская область – 17 047 (277);
- Полтавская область – 4906 (285);
- Ровенская область – 14 868 (172);
- Сумская область – 7485 (205);
- Тернопольская область – 16 250 (258);
- Харьковская область – 25 625 (439);
- Херсонская область – 2024 (39);
- Хмельницкая область – 9230 (219);
- Черкасская область – 5849 (181);
- Черновицкая область – 16 649 (161);
- Черниговская область – 5812 (191).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 11 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 24,4% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 21771. Было проведено 19867 ПЦР-тестирований.
Напомним, в Украине обновили карантинные зоны по эпидемической ситуации в регионах. Киев вернулся в "оранжевую зону". В "красную зону" карантина попали Канев и Сумы.