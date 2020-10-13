Статистика коронавируса в Украине на 13 октября: более ста человек скончались

Украина
С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 270 587 человек. Выздоровели уже 116 562 человека, в том числе 2152 – за прошлые сутки.

По состоянию 13 октября, в Украине заразились коронавирусом 5 133 человека (сутками ранее – 4 420). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 270 587 человек. Выздоровели уже 116 562 человека, в том числе 2152 – за прошлые сутки.

Умерли от инфекции 5 122 человека. За сутки скончались 107 человек.

Продолжают болеть 148 903 пациента. 

Больше всего инфицированных зафиксировали в Харьковской области (+439), Львовской области (+341), Киеве (+397), Днепропетровской области (+305), Полтавской области (+285).

Динамика эпидемии по регионам:

  • Винницкая область – 7726 (+89 новых заболевших);
  • Волынская область – 9955 (164);
  • Днепропетровская область – 9272 (305);
  • Донецкая область – 5961 (262);
  • Житомирская область – 8661 (197);
  • Закарпатская область – 11042 (107);
  • Запорожская область – 5762 (173);
  • Ивано-Франковская область – 15580 (201);
  • Киев – 28 090 (397);
  • Киевская область – 11 525 (216);
  • Кировоградская область – 1355 (30);
  • Луганская область – 1917 (65);
  • Львовская область – 23 129 (341);
  • Николаевская область – 4867 (159);
  • Одесская область – 17 047 (277);
  • Полтавская область – 4906 (285);
  • Ровенская область – 14 868 (172);
  • Сумская область – 7485 (205);
  • Тернопольская область – 16 250 (258);
  • Харьковская область – 25 625 (439);
  • Херсонская область – 2024 (39);
  • Хмельницкая область – 9230 (219);
  • Черкасская область – 5849 (181);
  • Черновицкая область – 16 649 (161);
  • Черниговская область – 5812 (191).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 11 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 24,4% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 21771. Было проведено 19867 ПЦР-тестирований.

Напомним, в Украине обновили карантинные зоны по эпидемической ситуации в регионах. Киев вернулся в "оранжевую зону". В "красную зону" карантина попали Канев и Сумы.