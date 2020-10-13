Степанов заявил, что в Украине началась напряженная ситуация с койками

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в медучреждениях страны сложилась напряженная ситуация с наличием свободных коек для больных с Covid-19.

"У нас действительно достаточно напряженная ситуация с койками и с госпитализациями. За прошлые сутки было госпитализировано 865 людей и в целом у нас на сегодняшнее утро заняты 21 тысяча 277 коек по стране", – заявил чиновник во время ежедневного брифинга в МОЗ, во вторник, 13 октября.

Министр уточнил: "Это люди которые имеет средней тяжести или тяжелое течение болезни и требуют именно стационарного лечения".

Всего по стране на сегодняшний день есть в наличии 34 тысячи 154 койки, добавил чиновник. Если это число достоверное, то значит, что сейчас заняты 63% коек.

"Невозможно победить коронавирус исключительно при помощи медицинской системы. Она не выдержит", – сказал министр Степанов и попросил всех придерживаться установленных правил.

Видео: Facebook / Министерство здравоохранения Украины

Глава МОЗ Украины уточнил, что за прошлые сутки было проделано 51 205 тестов, из которых 28 353 методом ПЦР. Чиновник добавил, что было зафиксировано 5 тысяч 133 новых случаев заражения Covid-19, из которых 267 детей и 234 медработника, и при этом 107 человек умерли от ковида.

"Просто вдумайтесь в эту цифру, 107 летальных случаев у нас за сутки. Это люди у которых был установлен диагноз Covid-19. Понятно, что большинство этих людей имели попутные заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания... Но они жили с этими болезнями до ковида, и могли бы жить с ними и дальше, если бы не появился коронавирус", – сказал министр здравоохранения.

Напомним, в докладе Степанова от 30 сентября, всего две недели тому, из общего числа койкомест по Украине было заполнено 15 тысяч коек.