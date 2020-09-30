В Украине увеличивается госпитализация с Covid-19: осталось меньше половины свободных коек

Количество заполоненных больничных коек по стране перевалило за "психологическую" отметку в 50%.

За последние сутки, по состоянию на среду, 30 сентября, наибольшее количество новых случаев заболевания Covid-19 зарегистрировано в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Львовской областях, а также в Киеве.

"У нас сегодня очередной антирекорд. Мы перешагнули отметку в 4 тысячи заболевших. За сутки заболело 4027 человек. Из них: 276 детей и 171 медработник", – сообщил во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

При этом, по словам Степанова, за прошедший день в стране было госпитализировано 733 человека.

"У нас увеличивается госпитализация, увеличивается количество людей, которые одновременно пребывают в наших больницах для лечения коронавирусной болезни. При этом в больницах пребывают люди со средней тяжестью протекания болезни или с тяжелым ходом болезни", – добавил министр.

Согласно данным, озвученным Степановым на брифинге в среду, на сегодняшний день в больницах, которые непосредственно лечат пациентов с коронавирусом введено в эксплуатацию 29 666 коек для госпитализации больных с Covid-19.

"Из этого числа по стране заполнен 50,8% койкомест в больницах. То есть больше 15 тысяч у нас на сегодняшний день уже заполнено мест из общего числа. Мы видим, что увеличивается количество госпитализаций", – отметил глава ведомства.

Видео: Facebook / Moz.ukr

Согласно недавнему заявлению министра, в стране будет объявлен полный "локдаун" с ограничением граждан свободно передвигаться только при достижении показателя в 75% заполненных больничных коек.

Напомним, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Харьковской области – 549 заразившихся и 405 – в городе Харьков, в Донецкой области – 345, в Днепропетровской области – 271 и 257 – в городе Днепр, во Львовской области – 265 и 219 новых случаев – в Киеве.

Отметим, с понедельника, 28 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по уровню распространения Covid-19. На ближайших две недели в красную зону отнесли: города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.