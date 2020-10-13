В Одессе – массовое нашествие медуз

В Одессе в Черном море появилось огромное количество медуз. Тысячи этих морских обитателей заполонили всю поверхность воды.

Об этом сообщают местные жители, публикуя в сети видео, снятые на черноморском побережье города.

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Судя по одному из роликов, медуз заметили вблизи одесского морвокзала.

Именно там плавают опасные медузы-корнероты. Людей призывают сейчас не купаться в воде, пишет "Думская".

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за большого количество одноклеточных водорослей произошло покраснение воды в Черном море.

А в водохранилищах Днепра морская рыба-игла и мелкая медуза стали привычными обитателями.