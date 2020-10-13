КПВВ "Станица Луганская" закроют до конца месяца

С 15 по 31 октября проезд через КПВВ в Станице Луганской будет закрыт. Об этом сообщает "Донбасс SOS".

"Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином", – сказано в сообщении.

Сообщается, что в случае необходимости срочного проезда (по причине смерти близких, срочной операции и т.д) будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Госпогранслужбой.

Отмечается, что срок предпринятых карантинных мер может быть продлен.

Ранее сообщалось, что в Станице Луганской (Луганская область) будет работать пункт ПЦР-тестирования на коронавирус.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау сообщила, что планируется окрытие двух новых КПВВ на Донбассе. Два дополнительных КПВВ будут открыты в населенных пунктах Счастье и Золотое Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.