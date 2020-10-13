Женщина в Днепре родила в машине такси

Около 4 утра 13 октября сотрудники патрульной полиции Днепра заметили стоящий на проспекте Героев на аварийной сигнализации автомобиль и решили проверить, все ли в порядке. Там они обнаружили женщину, которая только что родила девочку. Роды принял муж, сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Женщине пришлось рожать в машине, поскольку схватки начали очень быстро и супруги не успели добраться до роддома.

Сотрудники патрульной полиции сопроводили автомобиль с новоиспеченными родителями и малышкой к роддому. Маму и ее дочь передали в руки медиков. В пресс-службе полиции сообщили, что с новорожденной девочкой все хорошо.

Напомним, в феврале украинка приняла роды на борту самолета.