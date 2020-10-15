Украина не сможет наладить массовое производство вакцины от коронавируса, – академик НАНУ

Член Национальной академии наук (НАНУ) Сергей Комиссаренко заявил, что украинские ученые могут создать вакцину от коронавируса, но запустить ее в массовое производство в Украине невозможно.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы можем создать вакцину, как, например, повар на кухне готовит торт. Но затем этот торт нужно сделать в количестве 80 млн таких же образцов при соблюдении всех условий контроля качества. Так и вакцина. Готова ли наша фармацевтическая промышленность выпустить вакцину? У меня большие сомнения", – сказал Комиссаренко.

Академик отметил, что в Украине нет геномного центра, нет права работать с вирусами, нет референс-лабораторий третьего уровня биобезопасности, нет биотехнологического центра, необходимого для налаживания массового производства вакцины..

"Мы можем только создать, а не выпускать", – сказал он.

В качестве отрицательного примера Комиссаренко привел разработку отечественных тестов.

"Печальный пример того, как в Институте молекулярной биологии НАНУ разработали тест-диагностику, который был даже введен в действие указом президента от 13 марта. Но так ничего и не было профинансировано, в результате этот тест так и не был внедрен. Мы можем создать вакцину, мы сейчас над ней работаем, но будет ли она внедрена – это совсем другой вопрос", – сказал Комиссаренко.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине вакцина от коронавируса может стоить около 1048 гривен.