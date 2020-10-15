53-летний Главнокомандующий ВСУ женился на 29-летней новой главе Черниговской ОГА

53-летний главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак взял в жены 29-летнюю главу Черниговской облгосадминистрации Анну Коваленко.

Об этом сообщила Суспільному сама Коваленко.

Как утверждают источники Obozrevatel, торжественных празднований молодожены пока не планируют из-за пандеми. К тому же, оба недавно переболели коронавирусом. Например, Хомчак вылечился от COVID-19 месяц назад.

Хомчак и Коваленко встречались полгода. Главнокомандующий ВСУ был ранее женат и развелся в 1993 году, для Коваленко это официально первый брак.

Между Хомчаком и Коваленко разница в возрасте 24 года.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко новым главой Черниговской областной государственной администрации.

Кстати, ранее 54-летний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников женился на телеведущей программы "Утро в большом городе" на телеканале ICTV 34-летней Юлии Зорий.