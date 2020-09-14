Главнокомандующий ВСУ Хомчак вылечился от COVID-19

О болезни главнокомандующего стало известно на прошлой неделе.

С выздоровлением от коронавируса Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака поздравил президент Украины Владимир Зеленский, пожелав "в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета".

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины по итогам селекторного совещания у главы государства.

"Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", – сказал президент.

В свою очередь, выздоровевший Хомчак привел статистику по заболеваемости коронавирусом в рядах ВСУ.

По его словам, ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил стабильно контролируется. На сегодня 11 пациентов из зоны проведения ООС проходят лечение дома, еще 43 человека находятся на самоизоляции.

Напомним, Хомчак, заразившись коронавирусом, две недели провел на самоизоляции.

Кроме того, в августе коронавирус диагностировали у командующего Военно-морских сил ВСУ Алексея Неижпапы.