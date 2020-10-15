Плюс к Харькову. Черновцы и Полтава тоже попали в "красную зону" карантина

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила включить в “красную зону“ карантина Черновцы и Полтаву. Ограничения вступят в силу с понедельника, 19 октября.

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил в Facebook, что в городе запретят посещение учебных заведений, учреждений сферы культуры, кинотеатров, развлекательных заведений и учреждений социальной защиты.

В то же время в Полтаве будут продолжать действовать регулярные и нерегулярные перевозки, не остановятся работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры, заведения торгового и бытового обслуживания населения. При этом в городе не будут проводиться развлекательные мероприятия.

По информации пресс-службы Черновицкой ОГА, вместе с Черновцами в “красную зону“ карантина решили отправить город Новоднестровск, а также Кельменецкий и Кицманский районы. Остальные районы Черновицкой области остаются в оранжевой зоне.

Ранее сообщалось, что в "красную карантинную зону" внесен город Харьков.

Отметим, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине проходит вторая волна коронавируса.