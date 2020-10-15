Харьков внесли в красную карантинную зону, – Алексей Кучер

Город Харьков внесен в красную карантинную зону. Об этом сообщил глава харьковского ОГА Алексей Кучер в Facebook.

"Все серьезно. В "красной" зоне: Харьков, Люботин, Богодуховский район, Лозовский район, Первомайский район", – написал Кучер.

По информации Telegram-канала Pavlovsky News, по данному вопросу глава харьковского ОГА проводит экстренное заседание.

"Красная" зона предусматривает строгие карантинные ограничения, в частности, прекращение работы общественного транспорта, закрытие ресторанов, ТРЦ, кинотеатров и учебных заведений.

В таких регионах также действует масочный режим в общественных местах, запрещена работа гостиниц, развлекательных заведений и спортзалов.

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Напомним, На сессии Харьковского областного совета 15 октября случилась ссора между Владимиром Скоробагачом, первым замом главы Харьковского облсовета, и Алексеем Кучером, главой Харьковской ОГА.

Глава ХОГА заявил, что они днем и ночью занимаются тем, чтобы было достаточно кислорода и кроватей в больницах.

Скоробагач с криками встал с кресла и подошел в сторону Кучера со словами "Не др*чите!". Он ударил по столу, а потом по креслу другого заместителя главы облсовета.

Ссору удалось унять главе Харьковского облсовета Сергею Чернову, который начал всех успокаивать.