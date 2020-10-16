Статистика коронавируса в Украине на 16 октября: 5992 новых случая

По состоянию на 15 октября, в Украине зафиксировано 5992 новых случая коронавируса – новый антирекорд. Сутками ранее – 5 062). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 287 231 случай COVID-19. При этом 121 919 человек выздоровели.

За прошедшие сутки умерли 106 инфицированных, выздоровел за сутки 2269 пациентов.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 159 904 человек.

Наиболее сложная ситуация в Харьковской области (+544), Киеве (+455), Одесской области (+502), Днепропетровской области (+423), Хмельницкой области (+414), Полтавской области (+243), Львовской области (+365).

Динамика эпидемии по регионам:

– Киев – 29 412 заболевших (455 за сутки);

– Харьковская – 27 457 (544);

– Львовская – 24 171 (365);

– Одесская – 18 013 (502);

– Черновицкая – 17 203 (199);

– Тернопольская – 16 916 (216);

– Ивано-Франковская – 16 163 (208);

– Ровенская – 15 398 (212);

– Киевская – 12 207 (229);

– Закарпатская – 11 461 (156);

– Волынская – 10 515 (195);

– Хмельницкая – 10098 (414);

– Днепропетровская – 10257 (423);

– Житомирская – 9286 (156);

– Винницкая – 8070 (129);

– Сумская – 8252 (269);

– Донецкая – 6658 (167);

– Черкасская – 6387 (230);

– Черниговская – 6379 (200);

– Запорожская – 6162 (150);

– Полтавская – 5469 (243);

– Николаевская – 5336 (129);

– Херсонская – 2264 (69);

– Луганская – 2229 (104);

– Кировоградская – 1468 (28).

Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 14 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 23,4% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 30276. Было проведено 30334 ПЦР-тестирований.