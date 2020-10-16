Вопрос о разворачивании мобильных госпиталей пока не стоит, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ведомство прорабатывает план разворачивания госпиталей для лечения больных COVID-19, но пока их не будет устанавливать. Об этом Степанов сообщил на брифинге.

По его словам, Минздрав уже рассматривает возможность разворачивания госпиталей в случае ухудшения ситуации с госпитализацией зараженных коронавирусом.

"Сейчас нет в этом необходимости. Но мы прорабатываем такой вопрос, чтобы у нас было понимание. Сколько времени нам на это понадобится. Что нам для этого необходимо. Чтобы мы максимально быстро могли развернуть такой временный госпиталь на той или иной территории. В том числе используя и спортивные заведения, где есть большие помещения", – сказал Степанов.

Напомним, ученые КПИ имени Игоря Сикорского прогнозируют, что в ближайшее время суточный прирост больных коронавирусом в Украине может достичь 7 800 случаев.

В свою очередь ВОЗ прогнозирует до 9 тысяч больных COVID-19 в Украине ежедневно.