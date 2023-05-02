В Одессе спасатели сняли с дерева женщину, пытавшуюся достать своего кота (фото)

Местная жительница, как отмечают в ГСЧС, решила помочь своему коту и застряла на дереве на высоте третьего этажа.

В понедельник 1 мая, вечером спасатели спасли с дерева женщину, которая застряла, пытаясь помочь спуститься испуганному коту. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

По информации ГСЧС, вызов о необходимости помощи поступил вечером, когда в Киевском районе Одессы на проспекте Академика Глушко, когда женщина решила помочь своему коту и застряла на дереве на высоте третьего этажа.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

"Потерпевшая "остановилась" на уровне 3-го этажа и не могла спуститься", — рассказали в управлении ГСЧС.

Спасатели в считанные минуты прибыли на место происшествия и при помощи выдвижной лестницы сняли с дерева рыжего кота и его хозяйку.

"Спасенные кот и хозяйка уже дома в безопасности", — подытожили спасатели.

Напомним, 12 апреля пресс-служба ГСЧС опубликовала обращение, в котором указала на важность спасения жизней животных во время войны. Спасатели отметили, что, при любой возможности они всегда выезжают на подобные вызовы, несмотря на критику некоторых граждан.

Также напомним, что в конце марта, после землетрясения в Турции, смогли найти и спасти кота, который находился под завалами 11-ти этажного здания почти 49 дней. Хозяйка искала своего любимца все эти дни до последнего.