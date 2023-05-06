Будет тризуб: Минкульт анонсировал смену герба на Родине-матери в Киеве (видео)

По словам Александра Ткаченко, начальную стадию работ по проектной документации уже начали. Ранее родственники автора монумента выступали против смены конструкции.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что на Родине-матери изменят герб. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

По словам Ткаченко, в настоящее время в Министерстве работают над проектной документацией.

"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, как и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Но, да, мы планируем это делать", — сказал Ткаченко.

Он также добавил, что начальная стадия работ по смене герба на Родине-матери уже начата.

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Родина-мать — почему с монумента до сих пор не сняли советскую символику

Добавим, что вопрос смены герба на известном постаменте регулярно поднимается после принятия закона о декоммунизации. Однако реализовать проект сложно. Еще в 2021 году соавтор скульптуры Родина-мать Василий Бородай говорил, что демонтировать советскую символику без ущерба статуе не удастся. Руки монумента уравновешивают друг друга, поэтому если ее нарушить, то может рухнуть вся конструкция. Более того, директор Музея истории Украины во Второй мировой войне Иван Ковальчук говорил, что Родина-мать защищена авторским правом, а родственники Бородая не одобряют изменения монумента.

Кроме того, высота монумента составляет 102 метра, что потребует специальных технических инструментов и точных расчетов.

Напомним, 7 июля в "Дії" запустили опрос о дальнейшей судьбе герба на Родине-мать. Результаты показали, что украинцы выступают на смену гербу на украинский трезубец.