Надела протез - и в спортзал. Мечты 6-летней Александры Паскаль, потерявшей ногу из-за войны

Имя шестилетней Александры Паскаль весной 2022 года стало известно на всю Украину. Тогда в мае российские оккупационные войска обстреляли курортный поселок Затока, что в Одесской области. Под огнем рашистов оказались базы отдыха и десятки частных домов мирных жителей.

Вследствие этого военного преступления и пострадала маленькая Александра. Девочка получила тяжелые травмы конечностей и, к сожалению, врачам пришлось ампутировать ножку ребенка. Впрочем, далеко не детские жизненные испытания не сломили дух Александры: девочка научилась ходить заново и смогла вернуться к любимой гимнастике, которой занималась с трех лет.

Чем теперь живет Александра Паскаль и о чем мечтает ребенок, Фокусу поведала ее мать Мария.

Пятнадцать дней комы

В первый же день широкомасштабного вторжения, 24 февраля, юг Украины оказался под ракетными ударами РФ. Оккупанты обстреливали склады, воинские части, гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей.

"Сначала даже нельзя было поверить, что все будет так и что в XXI веке может быть война", — рассказывает Мария Паскаль.

А 16 мая война уже вплотную приблизилась к Марии и ее шестилетней дочери. С тактической авиации ракетами Х-22 оккупанты обстреляли курортную Затоку.

"Это было утром, около восьми часов. Мы были в Затоке у себя на даче, во дворе. И прямо в здание прилетела ракета", — вспоминает Мария.

На левую ножку маленькой Александры упала тяжелая плита, поэтому конечность была тяжело травмирована Фото: Мария Паскаль / Instagram

От ракетного удара пострадали мать и дочь.

"Но у меня были легкие телесные повреждения, а вот Саша весит меньше, и ее, очевидно, сильнее отбросило взрывной волной", — говорит Мария Паскаль.

Вместе с неравнодушными людьми, оказавшимися рядом, мать вытаскивала дочь из-под завалов здания. На левую ножку маленькой Александры упала тяжелая плита, поэтому конечность была тяжело травмирована. Девочку эвакуировали в больницу, где медики ввели Александру в медикаментозную кому.

"Сначала нас отвезли в больницу Белгород-Днестровского. Там Саша провела три дня в реанимации, а потом было принято решение перевезти ее в областную детскую больницу", — объясняет Мария.

Врачи Одесской области отчаянно боролись за жизнь девочки, ведь у Александры, помимо травмы ноги, были многочисленные осколочные ранения, открытый перелом руки и травма головы. К счастью, ребенок выжил, однако медикам пришлось принять сложное решение.

"Сашу держали в медикаментозной коме 15 дней, а потом врачи сказали, что нужно ампутировать ножку, потому что конечность была уже холодной и не приживалась", — вспоминает мать девочки.

Жить как другие дети

После первой помощи и лечения в Украине, летом прошлого года Александра вместе с мамой отправилась на реабилитацию в Австрию. Это удалось организовать усилиями международных партнеров Украины.

"В Австрии мы жили четыре месяца. Там Саше сделали операцию на руке, ведь у нее еще был открытый перелом. Но спицы в руке находятся и до сих пор — рука еще полностью не срослась. Потом в Австрии нам поставили и протез. Два месяца мы жили в реабилитационном центре, где ее учили заново ходить, показывали, как надо, и подгоняли протез под ножку", — объясняет Мария.

Мама девочки признается, что первые шаги дочери на протезе были не из легких.

"Сначала, конечно, было сложно, однако Саша как надела протез почти сразу и пошла на нем. Со временем Саша всему научилась и все наладилось. Она — боец", — уверяет Мария Паскаль.

Впрочем, за время лечения и реабилитации девочка ни на миг не забывала о своей страсти — занятиях по гимнастике.

"Когда мы вернулись из Австрии, это было в декабре прошлого года, сразу же пошли на занятия по гимнастике. Даже и одного дня не ждали. Саша очень рада, ведь она давно к этому стремилась. Она же долго не занималась: восемь месяцев нам пришлось пропустить. Ребенок потихоньку возвращается в обычную, нормальную жизнь, которая была у нее раньше, чтобы не сидеть в инвалидной коляске, а жить, как все остальные дети", — рассказывает мать Александры.

Конечно, имея протез, девочке пришлось привыкнуть к спорту в новой реальности.

"Саша посещает занятия уже пять месяцев. Систему занятий пришлось немного скорректировать. Преподавательница дает Саше задания немного другие, не такие как другим детям. Но ничего, Саша со всем справляется, все может делать, только некоторые элементы немного другие", — объясняет Мария.

Кроме того, Александра вернулась и к занятиям в школе, бальным танцам, плаванию и своим сверстникам в родном городе Черноморск. Мария Паскаль уверяет, что пытается вернуть дочь к обычной жизни, чтобы та не чувствовала себя "какой-то не такой".

"Она уже не вспоминает тот день, когда произошел этот обстрел", — говорит мать.

Девочка мечтает выступать на соревнованиях, представляя Украину.

Саша Паскаль с мамой

Но пока основная проблема для Саши — необходимость постоянно менять протез. В этом заключается особенность детского протезирования.

"Протез нужно менять раз в год, или даже раз в полгода, в зависимости от того, как Саша будет расти, потому что она же ребенок и каждый месяц она растет", — объясняет Мария.

Заменой протезов и медицинским сопровождением Александры будут заниматься уже украинские врачи.

"Да, в Австрии медицина считается одной из лучших, и, честно говоря, я бы не сказала, что наши украинские врачи чем-то хуже. За полгода протез уже стал мал, поэтому в Одесском центре нам установили новый", — резюмировала Мария Паскаль.

Узнать больше о реабилитации воинов и пострадавших от войны в Украине, а также о помощи украинцам с инвалидностью, которые получили убежище в странах ЕС, вы можете на сайте организации EnableMe Ukraine.