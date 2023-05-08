"Крышуют незаконные парковки": в Одессе СБУ задержала двух чиновников мэрии (видео)

По словам местного активиста Демьяна Ганула, у украинских спецслужб должна быть хорошая доказательная база, раз они начали "принимать коррупционеров".

В Одессе бойцы Службы безопасности Украины задержали двух чиновников из мэрии. Об этом сообщает одесский активист и волонтер Демьян Ганул в своем Telegram-канале 8 мая.

В понедельник, посреди дня силовики задержали двух человек в центре города. При этом, официальная причина задержания все еще остается неизвестной.

Демьян Ганул отметил, что по предварительным данным задержанными являются и.о. директора коммунального предприятия "Одестранспарксервис" Евгений Тябус и начальник службы эксплуатации и контроля этого же КП Вартан Гутников.

"Это те, кто крышуют незаконные парковки Одессы, "черная" касса которых составляет миллионы гривен ежемесячно. СБУ жестко приняла коррупционеров, это означает, что есть хорошая доказательная база", — говорится в сообщении.

На момент публикации материала ни они, ни украинские спецслужбы официально никак не прокомментировали эту новость.

Задержание в Одессе 8 мая: что известно

Момент ареста удалось зафиксировать местным жителям Одессы. На ролике можно увидеть людей в камуфляже и масках, которые проводили жесткое задержание с применением физической силы.

Автор видеоролика изменил при помощи специальной программы себе голос, чтобы его не узнали. По его словам, одного из задержанных избили до крови, а по всей улице Дворянской был слышен крик.

Напомним, 24 апреля СБУ задержала коллаборантку, проходившую испытательный срок, за сотрудничество с ФСБ. Ее уже привлекали к ответственности за оправдание вооруженной агрессии РФ в 2022 году, однако с начала нового года она продолжила свою подрывную деятельность против Украины.