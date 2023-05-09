Индексация пенсий: кому из украинцев могут повысить выплаты на 20%

В марте государство пересчитало пенсионные выплаты 10,5 млн украинцев. В частности, пенсии повысили пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. А в июле, как отмечают в ПФУ, планируется новая индексация.

В июле в Украине определенным группам пенсионеров повысят пенсии почти на 20%. Об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в интервью "ТСН", опубликованном 8 мая.

"В этом году уже проведена индексация пенсий и запланировано проведение нескольких массовых перерасчетов пенсий. Так, с 1 марта на коэффициент увеличения 1,197 были проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с Законами Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", увеличены размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы", — заявил Капинус.

Он рассказал, что также выросли размеры минимальной пенсии и минимальных пенсионных выплат тем, кто имеет полный страховой стаж. По данным должностного лица, во время индексации в марте государство пересчитало пенсионные выплаты 10,5 млн граждан.

"Также с 1 марта были увеличены размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС", — сказал Капинус.

Глава Пенсионного фонда рассказал, что продолжающим работать украинским пенсионерам пересчитают пенсии от 1 апреля. Также в Украине от 1 июля планируют провести индексацию на 19,7% пенсий, назначенных законами "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины" и "О научной и научно-технической деятельности" .

Напомним, 8 мая в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объявили, что военные и гражданские, освобожденные из плена, имеют право на одноразовую выплату в размере 100 тысяч гривен от государства. Также 100 тысяч можно получить за каждый год пребывания в плену, деньги могут выплачивать одному из членов семьи пленного.

Также 8 мая в Верховной Раде сообщили о новых инициативах — введение дополнительных вознаграждений военным, а также повышение зарплат инструкторам и стипендий военным курсантам.