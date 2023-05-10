Еще один рекорд покорен: 12-летняя украинка второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса (фото)

София Теплая — самая молодая украинская спортсменка, которая также стала первым ребенком из Украины, попавшим в Книгу рекордов Гиннесса.

12-летняя спортсменка София Теплая из Подольска, Одесская область, второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса. Юная гимнастка смогла отжаться от пола в тройной гимнастической складке на одних только руках. О таком достижении сообщила мать девочки, Марина Теплая, депутат городского совета, в Facebook.

Спортсменка из Одесской области продемонстрировала удивительное умение, она смогла выполнить тройную гимнастическую складку, отжавшись от пола только на руках. Молодая спортсменка успешно выполнила 21 повторение за 30 секунд.

Юная гимнастка смогла отжаться от пола в тройной гимнастической складке на одних только руках Фото: Соцсети

"Теперь уже официально! София Теплая вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса. Немного времени пришлось держать интригу, потому что официальные представители Великобритании очень тщательно оценивали выполнение упражнения. И, вот, наконец, подтверждение и вручение сертификата. В попытке было 23 раза, но первый ей не засчитали, ведь одно отжимание на 16 раз, как оказалось, было не полным. Но даже 21 раз это много, ведь прошлый мировой рекорд составлял 12 раз", — написала мама девочки.

Всего девочка может сделать целых 40 таких отжиманий.

Первый мировой рекорд София установила в феврале 2022 года в Милане Фото: Соцсети

София Теплая — самая молодая украинская спортсменка, которая также стала первым ребенком из Украины, попавшим в Книгу рекордов Гиннесса. Ее мама отметила, что стремительно развиваясь, она уже установила два рекорда и дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Первый мировой рекорд София установила в феврале 2022 года в Милане, когда она смогла выполнить contortion roll — прогиб тела назад, пока ноги не коснулись головы, за 10,49 секунды.

Ранее Фокус писал о том, что украинка показала исторический результат в гимнастике. София Теплая из Одесской области показала рекордное время прохождения 20-метровой дистанции в одном из сложнейших упражнений — тройной гимнастической складке.

Также сообщалось, что американка Саманта Рамсделл утверждает, что у нее самый большой в мире рот. Женщина говорит, что в ее рот помещается сэндвич Subway, 22 зефирины и целое яблоко. Ее имя и фамилия впервые попали в Книгу рекордов Гиннесса в июле 2021 года.