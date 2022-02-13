Попала в Книгу рекордов Гиннесса. 11-летняя украинка показала исторический результат в гимнастике

София Теплая из Одесской области показала рекордное время прохождения 20-метровой дистанции в одном из сложнейших упражнений — тройной гимнастической складке.

11-летняя украинская гимнастка София Теплая попала в Книгу рекордов Гиннесса по итогам соревнований по спортивной гимнастике, которые состоялись в Милане, сообщается в сюжете ТСН на телеканале "1+1".

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Девочка показала рекордное время прохождения 20-метровой дистанции в тройной гимнастической складке — это одно из сложнейших упражнений. На это спортсменке понадобилось менее 11 секунд, это новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало китайской спортсменке, которая потратила на эту дистанцию на три секунды больше.

"Я так благодарна всем за поддержку, читаю все, что мне пишут. Я очень рада, что смогла стать мировой рекордсменкой и войти в Книгу рекордов Гиннесса. Я также рада, что смогла достойно представить свою Украину на мировой арене. Этот рекорд я посвящаю всей Украине", — сказала София.

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О Софии Теплой впервые заговорили в 2017 году, когда девочка попала в Национальный реестр рекордов Украины и выиграла премию "Народное признание-2017". Еще в 2019 году сообщалось, что София Теплая одержала более 200 побед на разных конкурсах по акробатическому мастерству. Она также участвовала в популярном телевизионном шоу "Україна має талант". Девочку тренирует ее мама — Марина Теплая.

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