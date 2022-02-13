Потрапила до Книги рекордів Гіннеса. 11-річна українка досягла історичного результату у гімнастиці

Софія Тепла з Одеської показала рекордний час проходження 20-метрової дистанції у потрійній гімнастичній складці.

Українська гімнастка Софія Тепла потрапила до Книги рекордів Гіннеса за підсумками змагань зі спортивної гімнастики, що відбулися у Мілані, повідомляється у сюжеті ТСН на телеканалі "1+1".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

11-річна дівчинка показала рекордний час проходження 20-метрової дистанції в потрійній гімнастичній складці – це одна з найскладніших вправ. На це спортсменці знадобилося менше 11 секунд, це новий світовий рекорд. Попереднє досягнення належало китайській спортсменці, яка витратила на цю дистанцію на три секунди більше.

"Я така вдячна всім за підтримку, читаю все, що мені пишуть. Я дуже рада, що змогла стати світовою рекордсменкою і увійти до Книги рекордів Гіннеса. Я також рада, що змогла гідно представити свою Україну на світовій арені. Цей рекорд я присвячую всій Україні", — сказала Софія Тепла.

[ + – ] Софія Тепла стала світовою рекордсменкою у спортивній гімнастиці

Про Софію Теплу вперше заговорили у 2017 році, коли дівчинка потрапила до Національного реєстру рекордів України та виграла премію "Народне визнання-2017". Ще у 2019 році повідомлялося, що Софія Тепла здобула понад 200 перемог на різних конкурсах з акробатичної майстерності. Вона також брала участь у популярному телевізійному шоу "Україна має талант". Дівчинку тренує її мама — Марина Тепла.

Раніше Фокус розповідав про 19-річну льотчицю, яка облетіла всю планету Земля. Найбільш складним льотчиця назвала переліт над Сибіром, де було "жахливо холодно". За словами дівчини, якби двигун заглух – рятувальників довелося б чекати годинами.

Також ми розбирали нові види спорту, які стали популярними в Україні : баре, хаду та TRX.