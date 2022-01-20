Новий рекорд: 19-річна льотчиця самотужки облетіла Землю (фото)

Найбільш складним льотчиця назвала переліт над Сибіром, де було "жахливо холодно". За словами дівчини, якби двигун заглух – рятувальників довелося б чекати годинами.

19-річна Зара Резерфорд стала володаркою нового рекорду Гіннеса, облетівши навколо Землі літаком. Літак льотчиці приземлився у бельгійському аеропорту Кортрейк-Вевельгем 20 січня. Через погану погоду та бюрократичні тяганини з візами така подія була відстрочена на два місяці. Спочатку очікувалося, що навколосвітній переліт на надлегкому літаку "Акула" триватиме три місяці. Про це повідомляє ВВС.

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Фото: Sky Sport

Однокласники, родичі та журналісти, що зібралися в аеропорту, оплесками зустрічали рекордсменку.

"Це справжнє божевілля, я ще не до кінця зрозуміла, що сталося", — пояснювала Резерфорд в інтерв'ю місцевій пресі, а її плечах було накинуто два прапори — бельгійський триколор та британський "Юніон Джек".

Під час пресконференції Резерфорд сказала, що "дуже рада" тому, що кинула цей виклик самій собі та пролетіла відстань довжиною 51 тис. кілометрів.

У її маршруті було 60 зупинок на п'яти континентах.

Спонсорами навколосвітнього перельоту виступила школа, в якій навчалася льотчиця в англійському Гемпширі, і компанія Shark — словацький виробник літаків Shark UL.

На шляху до своєї мети Резерфорд на два місяці застрягла у місті Ном на Алясці, також їй довелося провести 41 день у Росії.

"Найскладнішим був переліт над Сибіром, було дуже холодно, якби двигун заглух, мені годинами довелося б чекати рятувальників. Не впевнена, що мені вдалося б вижити".

Дівчина хоче поділитися своїм досвідом і підштовхнути інших зробити щось у доброму сенсі шалене у своєму житті.

До цього наймолодшою жінкою, яка здійснила наколосвітній переліт, вважалася Шаеста Вайс, вона це зробила у 30-річному віці 2017 року. Наймолодшим пілотом вважається Тревіс Ладлоу, він облетів навколо планети минулого року у віці 18 років.

Раніше Фокус повідомляв, що електролітак Rolls-Royce встановив світовий рекорд швидкості, розігнавшись до 623 км/год. Пілотові літального апарату вдалося побити одразу три рекорди на різних дистанціях.