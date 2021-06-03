18-річний британець замахнувся на світовий рекорд і піднявся в небо (фото, відео)

Сміливий хлопець хоче не просто побити попередній рекорд, а й змінити уявлення людей про нове покоління.

18-річний Тревіс Ладлоу з Ібстона, Бакінгемшир (Англія) вирішив самотужки здійснити кругосвітню подорож на одномоторному літаку і стати наймолодшим мандрівником, пише ВВС.

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Хлопець хоче пролетіти понад 40 тис км по Європі, Росії та США, повернувшись назад через Канаду, Гренландію та Ісландію за 40-45 днів. На маршруті передбачені 60 зупинок у дев'яти країнах.

[ + – ] Літак Тревіса Ладлоу Фото: aroundtheworldsolo/twitter

Ладлоу стартував у повітряному парку Вікомбе 29 травня і наразі вже долетів до Росії. Щоб якомога більше людей могли спостерігати за його польотом, він завів сторінку у Twiter, де публікує останні новини зі своєї подорожі.

За словами батька Тревіса, Ніка Ладлоу, син загорівся ідеєю облетіти світ ще в 10-річному віці. За штурвал літака він сів у 12 років і вже через два роки став наймолодшим пілотом планера у Великобританії. Крім того, Тревіс отримав чорний пояс з карате у 12 років, брав участь у змаганнях з мотокросу на національному рівні і одного разу навчився кататися на одноколісному велосипеді за три дні, перш ніж брати участь у тріатлоні.

Чоловік додав, що його син переніс щеплення від Covid-19 і буде уникати гарячих точок, таких як Південна Америка.

Тревіс збирався стартувати ще в минулому році, але через пандемію коронавірусу переніс політ. Його перша зупинка була в Голландії, а зараз, судячи з його щоденника, хлопець уже пролетів Омськ і направляється в Кемерово.

[ + – ] Тревіс уже прилетів до Росії

За словами юнака, він не стільки нервує, скільки хвилюється.

"Поки я дотримуюся того, заради чого тренувався величезну кількість годин. Я відчуваю, що все піде за планом", — говорить він.

Тревіс зізнався, що встановити рекорд — не єдина мета:

"Є багато негативних асоціацій з молодим поколінням, і я відчуваю, що це може надихнути людей і показати всім поколінням, що кожен може слідувати за своєю мрією".

[ + – ] Тревіс Ладлоу став наймолодшим пілотом Великобританії в 14 років Фото: aroundtheworldsolo/twitter

Поточний рекорд навколосвітньої подорожі належить Мейсону Ендрюсу з Луїзіани (США), який здійснив навколосвітню подорож у 2018 році у віці 18 років і 163 дні.

У пресслужбі Книги рекордів Гіннеса розповіли, що після завершення будь-якої такої спроби для встановлення рекорду може знадобитися кілька тижнів. Щоб побити попереднє досягнення, Тревіс повинен надати офіційний журнал польотів, який містить детальну інформацію про час зльоту і посадки, а також фото- та відеодокази і показання свідків.

Нагадаємо, що у квітні цього року мандрівник і екстремал Сергій Гордієнко завершив свій піший перехід з Дніпра до Києва, подолавши понад 1100 км. Свій шлях мандрівник присвятив 25-річчю станції "Академік Вернадський", де він працював у складі першої української експедиції