18-летний британец замахнулся на мировой рекорд и поднялся в небо (фото, видео)

Смелый юноша хочет не просто побить предыдущий рекорд, но и изменить представление людей о подрастающем поколении.

18-летний Трэвис Ладлоу из Ибстона, Бакингемшир (Англия) решил в одиночку совершить кругосветное путешествие на одномоторном самолете и стать самым молодым путешественником, пишет ВВС.

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Парень хочет пролететь свыше 40 тыс км по Европе, России и США, вернувшись обратно через Канаду, Гренландию и Исландию за 40-45 дней. На маршруте предусмотрены 60 остановок в девяти странах.

[ + – ] Cамолет Трэвиса Ладлоу Фото: aroundtheworldsolo/twitter

Ладлоу стартовал в воздушном парке Викомб 29 мая и на данный момент уже долетел до России. Чтобы как можно больше людей могли наблюдать за его полетом, он завел страницу в Twiter, где публикует последние новости из своей кругосветки.

По словам отца Трэвиса, Ника Ладлоу, сын загорелся идеей облететь мир еще в 10-летнем возрасте. За штурвал самолета он сел в 12 лет и уже через два года стал самым юным пилотом планера в Великобритании. Кроме того, Трэвис получил черный пояс по карате в 12 лет, участвовал в соревнованиях по мотокроссу на национальном уровне и однажды научился кататься на одноколесном велосипеде за три дня, прежде чем участвовать в триатлоне.

Мужчина добавил, что его сын перенес прививку от Covid-19 и будет избегать горячих точек, таких как Южная Америка.

Трэвис собирался стартовать еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса перенес полет. Его первая остановка была в Голландии, а сейчас, судя по его дневнику, парень уже пролетел Омск и направляется в Кемерово.

[ + – ] Трэвис уже прилетел в Россию

По словам юноши, он не столько нервничает, сколько волнуется.

"Пока я придерживаюсь того, ради чего тренировался огромное количество часов. Я чувствую, что все пойдет по плану", – говорит он.

Трэвис признался, что установить рекорд – не единственная цель:

"Есть много негативных ассоциаций с молодым поколением, и я чувствую, что это может вдохновить людей и показать всем поколениям, что каждый может следовать своей мечте".

[ + – ] Трэвис Ладлоу стал самым юным пилотом Великобритании в 14 лет Фото: aroundtheworldsolo/twitter

Текущий рекорд кругосветки принадлежит Мэйсону Эндрюсу из Луизианы (США), совершившему кругосветное путешествие в 2018 году в возрасте 18 лет и 163 дня.

В пресс-службе Книги рекордов Гиннеса рассказали, что после завершения любой такой попытки для установления рекорда может потребоваться несколько недель. Чтобы побить предыдущее достижение, Трэвис должен предоставить официальный журнал полетов, содержащий подробную информацию о времени взлета и посадки, а также фото- и видеодоказательства и показания свидетелей.

Напомним, в апреле этого года путешественник и экстремал Сергей Гордиенко завершил свой пеший переход из Днепра в Киев, преодолев более 1100 км. Свой путь путешественник посвятил 25-летию станции "Академик Вернадский", где он работал в составе первой украинской экспедиции