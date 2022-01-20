Новый рекорд: 19-летняя летчица в одиночку облетела Землю (фото)

Наиболее сложным летчица назвала перелет над Сибирью, где было "жутко холодно". По словам девушки, если бы двигатель заглох – спасателей пришлось бы ждать часами.

19-летняя Зара Резерфорд стала обладательницей нового рекорда Гиннеса, облетев вокруг Земли на самолете. Самолет летчицы приземлился в бельгийском аэропорту Кортрейк-Вевельгем 20 января. Из-за плохой погоды и бюрократических проволочек с визами такое событие было отсрочено на два месяца. Изначально ожидалось, что кругосветный перелет на сверхлегком самолете "Акула" займет три месяца. Об этом сообщает BBC.

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Фото: Sky Sport

Собравшиеся в аэропорту одноклассники, родственники и журналисты аплодисментами встречали рекордсменку.

"Это настоящее безумие, я еще не до конца поняла, что произошло", — объясняла Резерфорд в интервью местной прессе, а ее плечах были наброшены два флага — бельгийский триколор и британский "Юнион Джек".

Во время пресс-конференции Резерфорд сказала, что "очень рада" тому, что бросила этот вызов самой себе и пролетела расстояние длинной 51 тыс. километров.

В ее маршруте было 60 остановок на пяти континентах.

Спонсорами кругосветного перелета выступила школа, в которой училась летчица в английском Гэмпшире, и компания Shark — словацкий производитель самолетов Shark UL.

На пути к своей цели Резерфорд на два месяца застряла в городе Ном на Аляске, также ей пришлось провести 41 день в России.

"Самым сложным был перелет над Сибирью, было до жути холодно, если бы двигатель заглох, мне часами пришлось бы ждать спасателей. Не уверена, что мне удалось бы выжить".

Девушка хочет поделиться своим опытом и подтолкнуть других сделать в хорошем смысле что-то безумное в своей жизни.

Прежде самой молодой женщиной, совершившей кругосветный перелет, считалась Шаеста Вайс, это достижение ей покорилось в 30-летнем возрасте в 2017 году. Самым молодым пилотом считается Трэвис Ладлоу, он облетел вокруг планеты в прошлом году в возрасте 18 лет.

Ранее Фокус сообщал, что электросамолет Rolls-Royce установил мировой рекорд скорости, разогнавшись до 623 км/ч. Пилоту летательного аппарата удалось побить сразу три рекорда на разных дистанциях.