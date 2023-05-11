Погибли мама и дети 4 и 6 лет: на Львовщине легковушка столкнулась с грузовиком (фото)

Мать с двумя дочерьми погибли на месте ДТП от полученных травм. В результате масштабной аварии также пострадал 15-летний подросток и водитель грузовика.

Во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" возле села Розвадов Стрыйского района 10 мая вечером произошло ДТП. В результате погибли женщина и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

По информации правоохранителей, произошло столкновение автомобиля "Volkswagen Touran", за рулем которого находилась 42-летняя жительница Стрыйского района, с грузовиком "Renault", которым управлял 45-летний житель Запорожья.

От полученных в результате ДТП травм водитель легкового авто и две ее дочери в возрасте ориентировочно четыре и шесть лет скончались на месте происшествия. Также травмы получил 15-летний подросток, находившийся в легковушке и водитель грузовика.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и уточняют данные ее участников.

Решается вопрос об возбуждении уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек) УКУ. Статья предусматривает наказание – заключение от 5 до 10 лет.

Напомним, что в США из-за пылевой бури на автомагистрали 55 произошло масштабное ДТП, в результате чего погибли по меньшей мере 6 человек и более 30 получили ранения.

Ранее в Киевской области произошло масштабное ДТП — горели 3 грузовика. Из-за этого движение в направлении столицы было заблокировано