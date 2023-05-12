Выступала с Басковым в Крыму: участница "Евровидения" от Эстонии попала в скандал, — СМИ (фото)

На момент выступления эстонской артистке Alika было 12 лет. Свою поездку в оккупированный Крым певица не комментировала, но ранее рассказывала, что поддерживает Украину и хочет побывать в Киеве.

Певица Alika, представляющая Эстонию на Евровидении-2023 выступала в оккупированном украинском Крыму с прокремлевским исполнителем Николаем Басковым в 2015 году. Информация о ее выступлении сохранилась на сайте magicnet.

Тогда артистке было 12, однако незаконность этого концерта должны были понимать люди, отправившие ее на шоу "Детская Новая волна". Также в статье говорится, что в детстве Алика пела и в Москве. С ней выступали российские артисты Басков, Киркоров, Жасмин и Агутин. Хотя с малых лет певица представляла Эстонию, у нее есть корни в Украине. Артистка рассказывала, что много ее родных живут в Украине.

Сейчас, когда всплыли подробности, свое выступление на полуострове 20-летняя артистка не объяснила, но раньше рассказывала, что поддерживает Украину и хочет приехать в Киев, так как восхищается мужеством украинцев.

"Я увидела, что все украинцы как семья. Это прекрасно. Вы все сильны и поддерживаете друг друга, не забываете об этом. Желаю вам продолжать эту поддержку, много любви и возможности наслаждаться каждым моментом вашей жизни и обрести свое счастье. Будьте сильными, люблю вас! Я верю, что я скоро приеду в Украину, мирную Украину", – обращалась к украинцам исполнительница.

На момент публикации материала певица Alika никак не прокомментировала свое выступление в оккупированном Крыму в 2015 году.

К слову, 11 мая в Ливерпуле прошел второй полуфинал "Евровидения-2023", на котором свои номера представили следующих 16 стран-участниц. После выступления конкурсантов на сцену вышли приглашенные гости из Украины – Мария Яремчук, рэпер OTOY и 14-летняя Злата Дзюнька, которая выступала на детском "Евровидении" от Украины в 2022 году.

Ранее Фокус писал, кто претендует на победу в "Евровидении-2023" по мнению букмекеров".