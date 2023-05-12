Погода в Украине на выходных 13-14 мая: синоптик рассказала, где пройдут дожди

По словам синоптика Наталки Диденко, выходные ожидаются теплые, заморозков не будет, однако в некоторых регионах страны возможны осадки.

Погода в субботу и воскресенье 13-14 мая на территории Украины ожидается теплая. Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook 12 мая.

По словам синоптика, средняя температура воздуха в Украине на выходных составит +17+24 градуса. Заморозков не предвидится.

Как отмечает Диденко, в западных регионах страны в субботу будет немного холоднее — +13 +17. При этом в Волынской и Ровенской областях ожидается теплая погода.

Кратковременные дожди пройдут 13 мая в западных, северных и центральных областях. На востоке и юге без осадков.

В воскресение, 14 мая, количество осадков в Украине сократится, за исключением Винницкой и Житомирской областей, а также востока страны.

Погода в Киеве на выходных 13-14 мая будет теплой, температура воздуха будет держаться в районе +20+22 градусов.

"Идеальная температура. Без осадков в столице", — отметила Наталка Диденко.

Напомним, что на 12 мая синоптики прогнозировали максимальную дневную температуру от +17 до +20 градусов в большинстве областей. В Черниговской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях возможны кратковременные осадки в виде дождя.

Ранее, 9 мая, Наталка Диденко также отмечала, что в течение ближайшей недели в Украине все еще будут ночные заморозки, однако ближе к выходным ожидается повышение температуры воздуха. По словам синоптика, с 12 мая в Украине начнется потепление.

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