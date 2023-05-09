До +22 градусов: синоптики рассказали, когда ждать потепления в Украине

По словам синоптика Станислава Щедрина, повышение температуры воздуха на территории нашей страны будет сопровождаться ростом количества осадков.

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В течение ближайшей недели в Украине все еще будут ночные заморозки, однако ближе к выходным ожидается повышение температуры воздуха. Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook 9 мая.

По словам Диденко, в ночь на 10 мая заморозки коснутся жителей западных, северных и центральных областей. Исключением станут Полтавская область и Днепр.

Что касается, юга страны, заморозки ожидаются в Одесской и Николаевской областях. Во всех остальных регионах заморозки маловероятны.

Температура воздуха в этот день по Украине будет колебаться в районе +7+14 градусов. На юго-востоке и юге ночью пройдут дожди, а к 11 мая осадки распространятся на большинство регионов страны, кроме севера и запада.

При этом к концу недели Диденко прогнозирует потепление в Украине.

"С 12 мая температура воздуха наконец-то повысится! На субботу-воскресенье теплые планы – как раз", — пишет синоптик.

В свою очередь синоптик Станислав Щедрин подтвердил, что на выходных украинцев ждет повышение температуры воздуха.

"С 13 мая, по всей Украине снова ожидается потепление до +19+22, но и осадков заметно прибавится", — отметил Щедрин.

Потепление в Украине начнется на выходных

Потепление может сопровождаться ростом количества осадков

Напомним, что согласно прогнозу синоптиков Игоря Кибальчича и Наталки Диденко от 8 мая, антициклон Tina принесет в Украину холода и ночные заморозки. Как следствие, практически по всей территории Украины температура воздуха существенно снизилась вплоть до заморозков в ночное время.