100 тысяч гривен на спасение ежей: в Украине открыли грант в память о журналисте AFP

Зоозащитники отметили, что погибший под Бахмутом французский репортер Арман Солдин любил животных и даже спас обессиленного ежа, найденного в окопе.

Украинская организация по защите животных UAnimals объявила грант на 100 тысяч гривен для приютов и волонтеров, спасающих ежей в память о французском журналисте Армане Солдине, погибшего под Бахмутом. Об этом зоозащитники написали на своей официальной странице в Facebook.

Авторы публикации отметили, что общались с Арманом на прошлой неделе. Журналист поделился с ними историей о том, как он с коллегами вылечил и выпустил на свободу найденного в окопе обессиленного ежика.

"Мы были знакомы только онлайн, но успели почувствовать, насколько хорош и предан был этот человек. Когда появилась новость о гибели Армана, мы посовещались и решили хоть символически почтить его память", — отметили активисты.

В память о журналисте, освещавшем войну в Украине, организация объявила грант на 100 тысяч гривен для приютов и волонтеров, спасающих ежей.

Отметим, что историей спасения ежика под Бахмутом Арман Солдин ранее поделился на своей странице в Twitter. Журналисты дали животному имя Лаки.

"Очень необыкновенно милая история из нашего дня репортажей о Бахмуте! Мы нашли ежика, который был обезвожен и умирал в самом худшем месте в Часовом Яру…" — написал репортер.

Французский журналист спас ежика под Бахмутом

Позже Арман рассказал, что у Лаки были проблемы с глазом. Несмотря на это еж смог прийти в себя и начал снова самостоятельно добывать себе пищу.

"Может, у него и нет правого глаза, но у парня хороший нос! Мы оставим его там… присмотри за ним, но теперь это похоже на прощание… До свидания и удачи, Лаки! Спасибо, что был хорошим другом", — написал французский журналист.

Ежик Лаки смог вернутся в дикую природу благодаря журналистам

Напомним, что о гибели журналиста AFP Армана Солдина стало известно 9 мая. В агентстве сообщили, что он работал видео-координатором в Украине и погиб в результате обстрела на глазах у коллег возле города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области.

Ранее, 27 марта, мы также писали о том, что в Украине погиб волонтер из Польши, получивший ранение во время предоставления гуманитарной помощи на Бахмутском направлении. Ранее мужчина по имени Марек успел побывать в Ирпене, Фастове, Запорожье, а также на Донбассе.