Не только Helsi: как больницы используют медицинские инфосистемы для увеличения оплаты от НСЗУ

Украинцы возмутились из-за фейковых записей к врачам на портале Helsi. Инна Иваненко, исполнительный директор фонда "Пациенты Украины", объясняет, что это общая проблема для рынка медицинских инфосистем и на что обращать внимание при регистрации в МИС.

В конце прошлой недели Facebook заполонили посты об известном медицинском портале Helsi. Украинцы делились своими историями, как в личном кабинете находили фейковые записи к врачам, которых никогда не посещали. К примеру, блоггер Макс Юрьев рассказал, что в его аккаунте появилась запись о массаже, которого на самом деле не было.

"Однажды я по страховке посетила врача в частном медицинском учреждении. Потом зашла в Хелси и увидела приемы у того же врача только в государственной клинике. Сообщила об этом в частную, что считаю это странным, как минимум, но они никак не отреагировали", — пишет у него в комментариях пользовательница Марина Ватулина.

Наталья Макогон, экс-руководитель пресс-службы Киевского метрополитена, которая сейчас представляет реабилитационный центр Superhumans, поделилась, что у ее мужа есть записи на флюорографию, анализ крови, травматолога и уролога, а у нее самой есть видео-консультация у семейного врача. Все визиты – фейковые.

Почему возникли фейковые записи к врачам в МИС

Как отмечает Инна Иваненко, исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины", ситуация не касается только Helsi, это общая проблема для рынка электронных медицинских информационных систем (МИС). На сайте eHealth (Электронная система здравоохранения в Украине) есть список из 36 МИС, все они частные. Такие электронные платформы больницы могут использовать не только для взаимодействия с пациентами, но и для создания фейковых записей. Почему это происходит?

Логика таких действий проста, комментирует Иваненко.

"Чем больше у больницы визитов пациентов, тем больше денег получит медицинское учреждение от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ)", — объясняет эксперт.

Иными словами, такие вымышленные записи к врачам позволяют больнице увеличить свое финансирование.

Скандал раскрутился именно вокруг Helsi по двум причинам. Во-первых, это действительно очень популярный портал для взаимодействия с врачами — сегодня он обслуживает более 25 млн украинцев, поэтому возможностей для создания фейковых визитов здесь больше. Во-вторых, на Helsi есть кабинет пользователя, где каждый пациент может увидеть историю своих визитов.

Иваненко отмечает, что такая опция существует далеко не у всех медицинских инфосистем, поэтому на других люди просто могут не знать о "своих" записях к врачам, которых никогда не было.

Почему Украине не следует отказываться от МИС?

Культуролог Зоя Звиняцковская в своем сообщении на Facebook предполагает, что проблема именно в том, что Helsi – частная компания.

"Знаете, что такое частный стартап в Украине (сейчас о Хелси говорю)? Это никому не известное, не секьюрное и не верифицированное приложение, которое сделали люди, имеющие доступ к государственной системе медицины", — подчеркивает она.

Иваненко считает, что Украине не следует отказываться от частных медицинских инфосистем. Она отмечает, что МИСы, как и любой другой бизнес, создают конкурентную среду, позволяющую всей системе эволюционировать и давать наилучшие условия как для пациентов, так и для больниц.

"Это нормальная модель, и хорошо, что сейчас мы видим ее недостатки. Их нужно исправлять, но не уничтожать всю систему и строить что-нибудь новое с нуля", — отмечает она.

Что теперь делать украинцам?

Очевидно, после истории с Helsi и другими МИС, украинцы будут обращать больше внимания на то, через какую систему они общаются с больницами. По словам Иваненко, наличие кабинета пользователя, где можно видеть свои записи, должно стать важным аргументом при выборе той или иной платформы.

К сожалению, на практике у пациента, как правило, нет такого выбора, потому что больница сама определяет инфосистемы, с которыми сотрудничает.

Но НСЗУ может создать правила игры, которые обяжут все МИС иметь кабинеты пациентов с записями на своих порталах.

Министерство здравоохранения дает свои рекомендации, что делать украинцам, увидевшим фейковые записи в своих аккаунтах:

подать жалобу в НСЗУ по номеру 16-77, или же на сайте;

обратиться с письменной жалобой к руководству медучреждения, в котором зафиксирован визит.

В Минздраве также сообщают, что за прошлый год было обнаружено более 16,6 тыс. записей-повторов на "первичке". Это позволило избежать лишних выплат из госбюджета на сумму 5 млн. грн.