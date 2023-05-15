НАБУ поймало главу Верховного суда Князева на взятке в почти 3 млн долларов, — СМИ

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, судья пытался "заработать" 2,7 миллиона долларов. В НАБУ уже официально заявили, что разоблачили масштабную коррупционную схему в Верховном суде.

Вечером 15 мая в соцсетях и СМИ начали распространять информацию о том, что НАБУ якобы задержало на взятке главу Верховного суда Украины Всеволода Князева. По информации источников "Украинской правды", НАБУ и САП задокументировали получение взятки.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким своеобразно подтвердил эту информацию, отметив, что речь идет о сумме в 2,7 миллиона долларов.

Спустя некоторое время в НАБУ сообщили, что они вместе с САП разоблачили масштабную коррупционную схему в Верховном суде.

"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда", — говорится в сообщении.

В НАБУ заявили, что проводятся неотложные следственные действия. Детали пообещали сообщить позже.

44 летний Всеволод Князев является главой Верховного Суда с 1 декабря 2021 года.

К слову, Высший антикоррупционный суд Украины 1 марта огласил приговор, вынесенный бывшей судье Кировского райсуда города Днепр. Ее признали виновной в вымогательстве и получении взятки в размере 30 тысяч долларов и приговорили к 10 годам лишения свободы.

Напомним, 28 февраля в Офисе генпрокурора сообщали, что на миллионной взятке попался кадровик теробороны.