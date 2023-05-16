Отравление неизвестным веществом: в Одессе расследуют смерть четырехлетних двойняшек

Врачи сообщили полицейским, что в реанимации скончалась 4–летняя девочка. Оказалось, что несколькими часами ранее умер ее брат.

Сотрудники полиции в Одессе расследуют смерть двух 4-летних детей, которая могла наступить в результате отравления. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как рассказали полицейские, к ним поступил вызов от врачей, которые сообщили о смерти 4-летней девочки в реанимационном отделении. За пару часов до этого умер также ее 4-летний брат — мальчик скончался до приезда врачей.

Сообщается, что накануне детям стало плохо, мать пыталась оказать доврачебную помощь, однако когда этого не получилась — вызвала медиков. Предварительной причиной смерти детей стало отравление неизвестным веществом.

При этом в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) с пометкой "несчастный случай" внесли ведомости по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (ч. 2 ст. 140 УК). О ком из работников идет речь и при каких обстоятельствах была допущена халатность — не указано.

Также в ЕРДР внесли сведения по факту умышленного убийства малолетних лиц ( ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 УК).

Точную причину смерти детей установит судебно-медицинская экспертиза.

Смерть детей в Одессе в результате отравления — подробности

Издание, "Антикор" со ссылкой на свои источники в полиции сообщает, что что за день до этого, 12 мая, мать погибших детей Елена Т. купила на рынке "Привоз" овощи и вечером покормила ими своих детей, после чего у тех заболели животы и началась рвота.

Утром 13 мая мать детей решила вызвать на дом детского врача, на сайте ОLX нашла объявление женщины по имени Анна, которая в этот же день примерно в 13:00 пришла осмотреть детей и сделала укол препарата "Церукал". После укола рвота прекратилась, однако пищу дети так и не употребляли, а пили только очищенную негазированную воду.

После того как мальчик начал двигаться с большим трудом, мать вызвала скорую помощь, которую ждала в течение 5-7 минут, за несколько минут до приезда медицинских работников ребенок перестал дышать, работники скорой помощи пытались провести реанимационные мероприятия, однако мальчик к тому времени уже был мертв. Девочку доставили в Одесскую областную детскую клиническую больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом", в тяжелом состоянии. Врачам не удалось ее спасти.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что в Украину прибыла партия кукурузы для приготовления попкорна, обработанная опасным инсектицидом, который может привести к сильному отравлению, потере остроты зрения, параличу и даже коме.

Ранее в феврале текущего года стало известно, что в Украину завезли французский безалкогольный сироп Bitter, в котором обнаружили слишком высокое содержание опасного красителя E 124.