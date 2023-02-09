В Украину завезли опасный напиток, вызывающий удушье: где оказался и откуда привезли

Кофе с этим французским сиропом может вызвать анафилактический шок, рассказывают в Госпродпотребслужбе. Напиток свободно продается онлайн.

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В экспортируемом в Киев концентрированном напитке обнаружили слишком высокое содержание опасного красителя E 124. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Напиток экспортировался в столицу из Франции, производитель оттуда же – GEORGES MONIN. Безалкогольный сироп Bitter уже был выведен с рынка во Франции и Бельгии. Жидкость яркого розового цвета скрывает большое содержание красителя E 124. Этот аллерген может вызвать приступ удушья или даже анафилактический шок у астматиков и людей с непереносимостью аспирина.

Опасный напиток свободно продается в Интернете. Концентрат аллергена можно получить по почте.

[ + – ] Результаты поиска в Google опасного сиропа Фото: скриншот

Напомним, 7 февраля в Госпродпотребслужбе сообщали о завозе в Украину опасных орехов. В продукте обнаружили вредный токсин, способный вызвать рак. Орехи экспортировали из Бразилии, но Госпродпотребслужба запретила продажу опасной продукции.

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