В Україну завезли небезпечний напій, який викликає задуху: де опинився та звідки привезли

Кава з цим французьким сиропом може викликати анафілактичний шок, розповідають в Держпродспоживслужбі. Напій вільно продається онлайн.

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В концентрованому напої, що експортувався в Київ, виявили занадто високий вміст небезпечного барвника E 124. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Напій експортувався в столицю з Франції, виробник звідти ж — GEORGES MONIN. Безалкогольний сироп Bitter вже вивели з ринку у Франції та Бельгії. Рідина яскравого рожевого кольору ховає в собі великий вміст барвника E 124. Цей алерген може викликати напад задухи або навіть анафілактичний шок в астматиків та людей з непереносністю аспірину.

Небезпечний напій вільно продається онлайн. Концентрат алергену можна отримати поштою.

[ + – ] Результати пошуку в Google небезпечного сиропа Фото: скріншот

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