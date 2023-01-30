Один із найдорожчих іспанських хамонів під загрозою зникнення через зміну клімату, — ЗМІ

Кліматична криза поставила під загрозу дотримання ключової традиції зі спеціального вигодовування свиней.

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Відомий іспанський делікатес – хамон iberico bellota – опинився під загрозою зникнення через глобальну зміну клімату. Про це пише The Guardian.

Як уточнюють журналісти, підвищення температури на планеті та мала кількість опадів можуть спровокувати дефіцит ключового інгредієнта раціону свиней – жолудів кам'яних дубів.

Iberico bellota — найвишуканіший різновид хамона. Такий продукт може коштувати до 100 євро за кілограм. Виробляють його лише з чорноногих свиней, які мають провести останній місяць свого життя, харчуючись жолудями у дубовому лісі на заході та північному заході Іспанії. Ця екосистема в країні навіть має спеціальну назву — dehesa.

Однак через надзвичайно спекотне і сухе літо дуби дають менше жолудів, ніж зазвичай. Це, а також падіння ринкової ціни, призвели до 20-відсоткового скорочення виробництва цінного виду хамона в регіоні Естремадура, який славиться своїм ibеrico bellota.

Минулий рік був найспекотнішим за всю історію спостережень в Іспанії та третім за рівнем посушливої погоди. Кількість опадів в Естремадурі скоротилася приблизно на 35% за останні 50 років.

Як пише видання, виробництво фахівців відіграє важливу роль в економіці регіонів на заході країни.

Законодавство дозволяє виробникам шинки завозити жолуді з інших країн узбережжя Середземного моря. Проте фахівці бояться шкідників, які також можуть "переїхати" до нового регіону. Такий випадок вже був зафіксований у 1993 році, коли разом із єгипетськими пальмами до Іспанії завезли червоного довгоносика. У наступні роки комаха знищила десятки тисяч пальм на території країни.

Нагадаємо, восени минулого року британське видання BBC повідомляло, що повномасштабна війна в Україні негативно позначилася на виробництві веганського сиру в Європі. До вторгнення ринок вегетаріанського продукту активно розвивався та масштабувався.