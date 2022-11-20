Несподіваний аспект. Як війна в Україні вдарила по виробництві веганського сиру

Виробники пропонують вегетаріанцям рослинні замінники фети, гауди та навіть пармезану. Бізнес-аналітики запевняють, що ринок швидко розвивається. До 2030 року продажі веганського сиру зростуть до $7 млрд.

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У Європі стрімко зростає ринок веганського сиру, до 2030 року обсяги продажів збільшаться до $7 млрд. Проте війна в Україні негативно позначається на бізнесі. Про це пише ВВС.

Як повідомляється, виробники пропонують вегетаріанцям рослинні замінники фети, гауди та навіть пармезану. У магазинах також можна знайти альтернативний сир для фондю.

Якщо у 2020 році світові обсяги продажів веганського сиру становили $2,5 млрд, то до 2030 року бізнес-аналітики прогнозують зростання до $7 млрд.

Пармезан з кеш'ю та фета з квасолі

У 2017 році молодий підприємець із Нідерландів Бред Ванстоун створив компанію Willicroft. Таке рішення до нього прийшло не випадково — він сам перейшов на веганську дієту і намагався знайти в супермаркетах придатні для себе продукти, але не зовсім успішно.

У результаті він запустив виробництво продукції із рослинних інгредієнтів. Зараз він випускає п'ять найменувань, зокрема веганський сир "Молодий голландець", що імітує гауду; "Італійський витриманий", схожий на пармезан; "Грецький білий", який може замінити фету, а також сир для фондю та пасти.

Продукція Ванстоуна вже продається у Великій Британії, а найближчим часом він має намір вийти на ринок Німеччини.

На сайті Willicroft можна переглянути інгредієнти, з яких готують замінники сиру. Так, наприклад, до складу "пармезану" входять: кеш'ю, кукурудзяний крохмаль, харчові дріжджі, сіль, часниковий порошок, натуральний ароматизатор. А "фету" готують з білої квасолі, кокосової олії, картопляного крохмалю, яблучного оцту та часникового порошку.

[ + – ] "Пармезан" голландської компанії Willicroft

Війна в Україні та ринок веганського сиру

Італієць Ніві Джас з Лондона після переходу на вегетаріанську дієту зарікся їсти рослинний сир — його смак здавався пластиковим. Однак дівчина Джаса приготувала вдома смачний рослинний сир із кеш'ю. Ця ідея його так надихнула, що він разом з партнеркою заснував бренд I Am Nut Ok у 2017 році. Сьогодні вони випускають вісім найменувань, які продаються більш ніж у 200 торгових точках у Великій Британії.

Проте нинішній рік виявився складним навіть для його бізнесу. І не останню роль у цьому відіграла війна в Україні. Як розповідає Джас, ціни на електроенергію та інгредієнти суттєво зросли. Йдеться, зокрема, про соняшникову олію, яка імпортується з України.

"Ми не бачимо жодного зростання", — коментує британський бізнесмен.

[ + – ] Вегани роблять сир з квасолі та кеш'ю

Раніше компанія продавала свою продукцію до Німеччини та Франції, однак після Брекзиту робити це стало складніше — збільшилася кількість дозвільних документів на митниці, з'явився податок на імпорт, виникли проблеми з логістикою.

Крім того, з обох боків кордону існує плутанина щодо того, як класифікувати веганський замінник сиру.

Нині світовим лідером із виробництва веганських замінників сиру є грецька компанія Violife. Її продукція експортується до більш ніж 60 країн, включаючи США, Велику Британію, Німеччину та Нідерланди.

Нагадаємо, Фокус провів редакційний фуд-експеримент та перевірив, наскільки їстівні веганські котлети. В Україні ринок вегетаріанських замінників м'яса представлений як світовими брендами, так і вітчизняною продукцією.

Цього року через інфляцію продаж рослинного м'яса вперше впав.