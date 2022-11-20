Неожиданный аспект. Как война в Украине ударила по производству веганского сыра

Производители предлагают вегетарианцам растительные заменители феты, гауды и даже пармезана. Бизнес-аналитики уверяют, что рынок стремительно развивается. К 2030 году продажи веганского сыра вырастут до $7 млрд.

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В Европе стремительно растет рынок веганского сыра, к 2030 году объемы продаж увеличатся до $7 млрд. Однако война в Украине негативно сказывается на бизнесе. Об этом пишет BBC.

Как сообщается, производители предлагают вегетарианцам растительные заменители феты, гауды и даже пармезана. В магазинах также можно найти альтернативный сыр для фондю.

Если в 2020 году мировые объемы продаж веганского сыра составляли $2,5 млрд, то к 2030 году бизнес-аналитики прогнозируют рост до $7 млрд.

Пармезан из кешью и фета из фасоли

В 2017 году молодой предприниматель из Нидерландов Брэд Ванстоун создал компанию Willicroft. Такое решение к нему пришло не случайно –– он сам перешел на веганскую диету и пытался найти в супермаркетах подходящие для себя продукты, но не особо успешно.

В итоге он запустил производство продукции из растительных ингредиентов. Сейчас он выпускает пять наименований, в том числе веганский сыр "Молодой голландец", имитирующий гауду; "Итальянский выдержанный", похожий на пармезан; "Греческий белый", который может заменить фету, а также сыр для фондю и пасты.

Продукция Вастоуна уже продается в Великобритании, а в ближайшее время он намерен выйти на рынок Германии.

На сайте Willicroft можно посмотреть ингредиенты, из которых готовят заменители сыра. Так, к примеру, в состав "пармезана" входят: кешью, кукурузный крахмал, пищевые дрожжи, соль, чесночный порошок, натуральный ароматизатор. А "фету" готовят из белой фасоли, кокосового масла, картофельного крахмала, яблочного уксуса и чесночного порошка.

[ + – ] "Пармезан" голландской компании Willicroft

Война в Украине и рынок веганского сыра

Итальянец Ниви Джас из Лондона после перехода на вегетарианскую диету зарекся есть растительный сыр –– его вкус казался пластиковым. Однако девушка Джаса приготовила дома вкусный растительный сыр из кешью. Эта идея его так вдохновила, что он вместе с партнершей основал бренд I Am Nut Ok в 2017 году. Сегодня они выпускают восемь наименований, которые продаются более чем в 200 торговых точках в Великобритании.

Однако нынешний год оказался сложным даже для его бизнеса. И не последнюю роль в этом сыграла война в Украине. Как рассказывает Джас, цены на электроэнергию и ингредиенты существенно выросли. Речь в том числе, идет о подсолнечном масле, которое импортируется из Украины.

"Мы не видим никакого роста", –– комментирует британский бизнесмен.

[ + – ] Веганы делают сыр из фасоли и кешью

Ранее компания продавала свою продукцию в Германию и Францию, однако после Брекзита делать это стало сложнее –– увеличилось количество разрешительных документов на таможне, появился налог на импорт, возникли проблемы с логистикой.

Кроме того, по обе стороны границы существует путаница в отношении того, как классифицировать веганский заменитель сыра.

В настоящее время мировым лидером по производству веганских заменителей сыра является греческая компания Violife. Ее продукция экспортируется в более чем 60 стран, включая США, Великобританию, Германию и Нидерланды.

Напомним, Фокус провел редакционный фуд-эксперимент и проверил, насколько съедобны веганские котлеты. В Украине рынок вегетарианских заменителей мяса представлен как мировыми брендами, так и отечественной продукцией.

В этом году из-за инфляции продажи растительного мяса впервые упали.