Веганы считают деньги. Из-за инфляции впервые упали продажи растительного мяса

Кроме того, сошла на нет и первоначальная эйфория на растительное мясо среди потребителей.

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Инфляция серьезно ударила по сектору продаж мяса на растительной основе, который много лет был фаворитом инвесторов. Об этом сообщает издание Financial Times.

Так, по данным исследовательской компании Kantar, еще в 2020-2021 годах в Великобритании растительное мясо активно покупали (продажи были в плюсе на 14% и 40% соответственно), то с января по август 2022 года продажи выросли всего на 2,5%. При этом в США растительное мясо начало терять популярность еще в прошлом году, когда продажи упали на 0,5% (хотя 2020-м продажи выросли на 46%). Тенденция наблюдается и в 2022 году — продажи упали на 0,4%.

Отраслевые аналитики считают, что потребителей пугает достаточно высокая цена на мясо на растительной основе из-за инфляции. Например, в США 1 кг такого мяса от компании Beyond Meat, в июне торговался по $18,4, в то время как обычный говяжий фарш — по $10,8. По словам старшего менеджера Spins Джеффа Крамптона, флекситарианцы (люди, придерживающиеся растительной диеты, но не исключающие мясо полностью из своего рациона) теперь хорошенько призадумываются, прежде чем купить подорожавшее растительное мясо.

Кроме того, сошла на нет и первоначальная эйфория на растительное мясо среди потребителей. Исполнительный директор канадской мясной группы Maple Leaf Foods Майкл Маккейн признал, что надежды на радикальное изменение поведения потребителей "не материализовались". По этой причине компании даже пришлось в августе 2022 года сократить размер своего бизнеса по производству продуктов на растительной основе на 25%, снизив расходы на рекламу и продвижение.

Напомним, что в начале 2022 года McDonaldʼs изменил рецепт своих знаменитых бургеров, добавив в фирменные блюда гамбургер с котлетами из искусственного мяса под названием "McPlant". Согласно датским и шведским веб-сайтам McDonaldʼs, раскрывающим ранее неизвестные подробности об ингредиентах продукта, в основе нового вегетарианского бургера – соевая котлета.

Кстати, ученые узнали, что на растительную диету древние люди перешли лишь 85 тыс. лет назад. До этого миллионы лет они питались мясом крупных животных.