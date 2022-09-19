Вегани рахують гроші. Через інфляцію вперше впали продажі рослинного м'яса

Крім того, зійшла нанівець і первісна ейфорія на рослинне м'ясо серед споживачів.

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Інфляція серйозно вдарила по сектору продажів м'яса на рослинній основі, який багато років був лідером інвесторів. Про це повідомляє видання Financial Times.

Так, за даними дослідницької компанії Kantar, ще у 2020-2021 роках у Великій Британії рослинне м'ясо активно купували (продажі були в плюсі на 14% і 40% відповідно), то з січня по серпень 2022 року продажі зросли лише на 2,5%. Водночас у США рослинне м'ясо почало втрачати популярність ще минулого року, коли продажі впали на 0,5% (хоча 2020 продаж зріс на 46%). Тенденція спостерігається і у 2022 році — продажі впали на 0,4%.

Галузеві аналітики вважають, що споживачів лякає досить висока ціна на м'ясо на рослинній основі через інфляцію. Наприклад, у США 1 кг такого м'яса від компанії Beyond Meat, у червні, торгувався по $18,4, тоді як звичайний яловичий фарш — по $10,8. За словами старшого менеджера Spins Джеффа Крамптона, флексітаріанці (люди, що дотримуються рослинної дієти, але не виключають м'ясо повністю зі свого раціону) тепер гарненько замислюються, перш ніж купити рослинне м'ясо, що подорожчало.

Крім того, зійшла нанівець і первісна ейфорія на рослинне м'ясо серед споживачів. Виконавчий директор канадської м'ясної групи Maple Leaf Foods Майкл Маккейн визнав, що надії на радикальну зміну поведінки споживачів не матеріалізувалися. З цієї причини компанії навіть довелося в серпні 2022 скоротити розмір свого бізнесу з виробництва продуктів на рослинній основі на 25%, знизивши витрати на рекламу та просування.

Нагадаємо, що на початку 2022 року McDonald's змінив рецепт своїх знаменитих бургерів, додавши у фірмові страви гамбургер із котлетами зі штучного м'яса під назвою "McPlant". Згідно з данськими та шведськими вебсайтами McDonald's, які розкривають раніше невідомі подробиці про інгредієнти продукту, в основі нового вегетаріанського бургера — соєва котлета.

До речі, вчені дізналися, що на рослинну дієту давні люди перейшли лише 85 тис. років тому. До цього мільйони років вони харчувалися м'ясом великих тварин.