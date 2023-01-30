Один из самых дорогих испанских хамонов под угрозой исчезновения из-за изменения климата, — СМИ

Климатический кризис поставил под угрозу соблюдение ключевой традиции по специальному вскармливанию свиней.

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Известный испанский деликатес — хамон iberico bellota — оказался под угрозой исчезновения из-за глобального изменения климата. Об этом пишет The Guardian.

Как уточняют журналисты, повышение температуры на планете и малое количество осадков могут спровоцировать дефицит ключевого ингредиента рациона свиней — желудей каменных дубов.

Iberico bellota — наиболее изысканная разновидность хамона. Такой продукт может стоить до 100 евро за килограмм. Производят его исключительно из черноногих свиней, которые должны провести последний месяц своей жизни, питаясь желудями в дубовом лесу на западе и северо-западе Испании. Эта экосистема в стране даже носит специальное название — dehesa.

Однако из-за необычно жаркого и сухого лета дубы дают меньше желудей, чем обычно. Это, а также падение рыночной цены, привели к 20-процентному сокращению производства ценного вида хамона в регионе Эстремадура, который славится своим ibеrico bellota.

Прошлый год был самым жарким за всю историю наблюдений в Испании и третьим по степени засушливой погоды. Количество осадков в Эстремадуре сократилось примерно на 35% за последние 50 лет.

Как пишет издание, производство специалитетов играет важную роль в экономике регионов на западе страны.

Законодательство разрешает производителям ветчины завозить желуди из других стран на побережье Средиземного моря. Однако специалисты боятся вредителей, которые также могут "переехать" в новый регион. Такой случай уже был зафиксирован в 1993 году, когда вместе с египетскими пальмами в Испанию завезли красного долгоносика. В последующие годы насекомое уничтожило десятки тысяч пальм на территории страны.

Напомним, осенью прошлого года британское издание BBC сообщало, что полномасштабная война в Украине негативно сказалась на производстве веганского сыра в Европе. До вторжения рынок вегетарианского продукта активно развивался и масштабировался.